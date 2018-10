Amerikanen maken kans op 1, 6 miljard dollar met megaloterij

In de Verenigde Staten werden eergisteren de winnende nummers van de Mega Millions loterij getrokken. De jackpot bedroeg in eerste instantie maar liefst één miljard dollar. Omdat er zich nog steeds geen winnaar heeft gemeld, is het winnende bedrag nu gestegen naar 1,6 miljard dollar. Dat is een absoluut record.

Een lotje kost maar twee dollar en dus waagden eergisteren nog heel wat Amerikanen hun kans. “Dit is mijn kans om rijk te worden. Er zijn veel kansen, maar deze grijp ik”, zegt een van de deelnemers van de loterij. “Ik neem alles wat op me afkomt. Ik heb vijftig dollar uitgegeven, begrijp je? Geen twee dollar, geen drie, maar vijftig. Ik doe mee om te winnen.”