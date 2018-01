Amerikaanse turndokter terecht voor misbruik

De vroegere teamarts van de Amerikaanse turnploeg staat terecht voor kindermisbruik. Larry Nassar zou in twintig jaar tijd zowat 140 slachtoffers hebben gemaakt. Veel meisjes hebben hun moed bijeengeraapt om tegen de man te komen getuigen. Hij riskeert levenslang, bovenop de 60 jaar die hij al heeft gekregen voor het bezit van kinderporno.

De feiten waarvoor Nassar terechtstaat vonden plaats tussen 1998 en 2015. In al die jaren maakte hij van zijn vertrouwenspositie als teamdokter misbruik om jonge turnsters te betasten en te verkrachten. In de rechtszaak tegen de man komen nu 98 vrouwen en meisjes hun verhaal doen.

Al 60 jaar

Eén van hen is Kyle Stephens, zij is geen turnster, maar haar ouders waren bevriend met Nassar. Zij werd zes jaar lang misbruikt door Nassar, vaak terwijl haar ouders of Nassars vrouw en kinderen in hetzelfde huis waren. In een pakkende getuigenis vertelt ze hoe hij zijn penis toonde aan haar, hem tegen haar voeten aanwreef en haar vingerde.

Ze kon haar verhaal lange tijd niet kwijt bij haar ouders, want die geloofde Nassar als hij zei dat de verhalen van Stephens niet klopten. Ook viervoudig Olympisch turnkampioene Simone Biles is door Nassar misbruikt. Dat maakte ze deze week bekend. Nassar is al tot zestig jaar veroordeeld voor het bezit van kinderporno en kent vrijdag zijn straf in deze rechtszaak.