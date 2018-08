Amerikaanse politicus leert dochter "muur bouwen"

De Amerikaanse Ron DeSantis strijdt voor een plaatsje als gouverneur in Florida. De Republikein maakte nu een opmerkelijk promofilmpje, waarin hij meermaals verwijst naar de verwezenlijkingen van zijn mede-Republikein, president Donald Trump.

DeSantis zijn vrouw vertelt in het promofilmpje hoe een geweldige vader haar man is en hoe graag hij met zijn kinderen speelt. Daarop laat de man zijn dochtertje een muur of "wall" bouwen. De man verwijst daarmee naar de muur die volgens Donald Trump tussen Amerika en Mexico moet komen.

De Republikein maakt ook tijd om verhaaltjes te lezen, waarbij de link wordt gelegd naar Trump die mensen ontslaat. Ook de uitspraak "Make America great again", ontbreekt niet in het promofilmpje.