Amerikaanse oostkust geëvacueerd voor orkaan Florence

De Amerikaanse oostkust maakt zich klaar voor de komst van de orkaan Florence, die daar eind deze week aan land zou komen. Straks begint de evacuatie van honderdduizenden mensen die langs de kustlijn wonen.

De tropische storm Florence heeft zich intussen opgewerkt tot een orkaan van de categerie 4, dat heeft het Nationaal Orkaancentrum van de VS (NHC) meegedeeld. De Saffir-Simpson schaal die dient om de kracht van orkanen in te schalen en loopt tot 5. Bij categorie 4 kan de wind een snelheid van 195 km per uur bereiken.

Drie Amerikaanse staten aan de oostkust hebben reeds de noodtoestand uitgeroepen in verband met het natuurgeweld: North Carolina, South Carolina en Virginia. De autoriteiten van South Carolina hebben gisteren de eerste evacuaties bevolen, vanaf 12 uur vanmiddag (plaatselijke tijd) volgt de evacuatie van de hele kustlijn.

Er zijn in de regio nog drie andere orkanen, aldus het NBC News. Er is Olivia (categorie 1), maar dit natuurgeweld zou bij het naderen van Hawaï aan kracht inboeten. Eveneens van de laagste categorie zou Isaac later deze week de Antillen bereiken. Helene, van categorie 2, zou geen land bedreigen.