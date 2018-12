Amerikaanse minister van Defensie stapt op

De Amerikaanse minister van Defensie, Jim Mattis, vertrekt eind februari. In een bericht op Twitter zei de Amerikaanse president Trump dat Mattis op pensioen gaat en bedankte hem. Er zal snel een opvolger worden aangeduid, luidde het nog. Maar Mattis beklemtoont "dat hij zelf opstapt". De communicatie getuigt van onenigheid tussen de twee.

Er waren al enkele maanden geruchten dat Mattis nauwelijks nog invloed had op Trump. Woensdag kondigde de president onverwachts aan dat de Amerikaanse troepen zich zullen terugtrekken uit Syrië, een beslissing waarvoor hij veel kritiek kreeg van het Amerikaanse Congres. En ook Mattis, die in het verleden al herhaaldelijk waarschuwde voor een te snelle terugtrekking uit Syrië, lijkt het niet eens met het vertrekbesluit, zo blijkt uit zijn ontslagbrief.

"Goede zaak"

"U hebt recht op een minister van Defensie van wie de standpunten beter aansluiten bij die van u (...) Ik denk dat mijn vertrek een goede zaak is", schrijft de ex-generaal in een brief van anderhalve pagina. Mattis verwijst niet rechtstreeks naar Syrië, maar geeft wel uitgebreid zijn eigen mening en daaruit blijkt dat respect voor de alliantiepartners centraal staat. "Ik heb altijd geloofd dat onze sterkte als natie onlosmakelijk gelinkt is aan de sterkte van ons uniek systeem van allianties en partnerships. Terwijl de VS onmisbaar zijn in de vrije wereld, kunnen we onze belangen niet verdedigen of onze rol niet vervullen zonder sterke allianties en zonder respect te tonen voor onze partners".

Navo-top

Mattis vertrekt op 28 februari, waardoor er volgens hem voldoende tijd is om een opvolger aan te duiden. Mattis zou zelf nog een laatste keer aan een Navo-top in februari in Brussel deelnemen. "Ik beloof dat er ik alles aan zal doen om een zachte transitie te verzekeren", besloot de Defensieminister.

Trump bedankte Mattis in een tweet. "Tijdens zijn mandaat van twee jaar, is er enorme vooruitgang gemaakt, meer bepaald rond de aankoop van nieuw materieel. Generaal Mattis was voor mij een grote hulp om geallieerden te vinden en andere landen ertoe aan te zetten hun deel van de militaire verplichtingen te betalen", aldus de Amerikaanse president.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 december 2018

Mattis is de laatste in een lange rij van ministers en adviseurs van Trump die opstappen. Recentelijk kondigden stafchef John Kelly, de minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke en de minister van Justitie Jeff Sessions hun vertrek aan.