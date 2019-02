Amerikaanse militair opgepakt die grote aanslag plande

Een Amerikaanse kustwachter, een bewonderaar van de Noorse massamoordenaar Anders Breivik, is opgepakt in de Verenigde Staten. Hij was van plan om verschillende Democratische politici en journalisten te vermoorden. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten die zijn vrijgegeven.

De blanke racist Christopher Paul Hasson (49) werd vorige week thuis opgepakt in Silver Spring (Maryland), vlakbij Washington. Er werd een imposant wapenarsenaal bij de luitenant aangetroffen. "De verdachte was van plan om onschuldige burgers te doden op een schaal die zelden gezien is in dit land", zegt procureur Robert Hur. Hij eist de opsluiting van de "Amerikaanse terrorist" tot zijn proces.

Blanke racist

Het parket zegt dat er vijftien wapens en meer dan duizend stukken munitie in het appartement van Hasson zijn gevonden. Ook lagen er illegale drugs, zoals steroïden en groeihormonen. De kustwachter omschreef zichzelf, in documenten waarop het gerecht beslag legde, als een jarenlange "blanke racist", een "man van de actie" en een voorstander van "doelgericht geweld om een blank vaderland te stichten".

Hij raadpleegde regelmatig passages uit het "manifest van Breivik" over het verzamelen van vuurwapens en het opstellen van lijsten met doelwitten, zegt het parket. Onder zijn mogelijke doelwitten bevonden zich de Democratische leiders Nancy Pelosi en Chuck Schumer, maar ook de zeer mediatieke Alexandria Ocasio-Cortez, het jongste lid van het Amerikaanse Congres.

Daarnaast viseerde hij CNN-journalisten Don Lemon en Chris Cuomo en MSNBC-journalisten Chris Hayes en Joe Scarborough.