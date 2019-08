Amerikaanse gevangene dient klacht in na bevalling zonder hulp

De Amerikaanse Diana Sanchez klaagt de stad Denver aan. De vrouw beviel vorig jaar in haar cel, helemaal alleen en zonder enige hulp van het personeel. Ze zou daar nochtans wel meermaals om gevraagd hebben, maar het gevangenispersoneel zou haar kreet om hulp genegeerd hebben.

(Lees verder onder de video)

Op de bewakingsbeelden is te zien hoe Sanchez het vijf uur uitschreeuwde van de pijn vooraleer ze op 31 juli 2018 haar zoontje op de wereld zette. Sanchez zou vooraf om een ambulance gevraagd hebben die haar naar het ziekenhuis kon brengen, maar die kwam er niet. Volgens de ingediende klacht zou het personeel wel toegezegd hebben, maar wisten ze ook dat het nog uren zou duren voordat de hoogzwangere gevangene getransporteerd kon worden.

Een woordvoerder van het Denver Sherrif’s Department verklaarde aan verschillende media dat de gevangene in een medische afdeling van de gevangenis lag. Sanchez zou onder het toezicht gestaan hebben van een medisch team toen ze aan het bevallen was. Volgens Sanchez zelf klopt daar niets van. De enige ‘hulp’ die ze kreeg, was het aangeven van een absorberend kussen via een doorgeefluik.

Brandweer

Na de zware bevalling moest de brandweer erbij worden gehaald, omdat het persooneel niet over geschikt materiaal beschikte om de navelstreng door te knippen. Een verpleegster nam na de bevalling het kindje mee, en liet Sanchez alleen achter. Volgens het Denver Sherrif’s Department is de werkwijze inmiddels aangepast. Het is niet bekend waarom de vrouw gevangen zat.