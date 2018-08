Amerikaans senator John McCain (81) overleden

De Amerikaanse, Republikeinse senator John McCain is gisteren overleden. Dat melden zijn diensten. McCain leed aan een hersentumor, die niet meer operatief kon verwijderd worden. Hij werd door zijn familie omringd tijdens zijn laatste momenten.

John McCain was senator voor de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten. Hij zat al sinds 1987 in de Senaat, als 'maverick' gold, hij was een van de mannen die niet altijd de partijlijn volgt en ook een dissidente mening durft te verkondigen. McCain was dan ook een van de invloedrijkste leden van het Congres en genoot respect over de partijgrenzen heen. Hij deed in 2008 nog een gooi naar het presidentschap, maar moest de duimen leggen voor Democraat Barack Obama.

McCain was een van de weinige Republikeinse Congresleden die zich de voorbije twee jaar openlijk erg kritisch opstelde tegenover president Donald Trump. Na zijn persconferentie met de Russische president Vladimir Poetin midden juli noemde hij Trump nog incompetent.

Hersentumor

McCain kreeg in juli 2017 te horen dat hij een hersentumor had en dat die hem fataal zou worden. Hij werd nog een jaar behandeld maar besloot afgelopen week zijn behandeling stop te zetten. De man laat een vrouw, zeven kinderen en vier kleinkinderen na.