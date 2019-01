Amerikaans leger zet terugtrekking uit Syrië in gang

De Amerikanen zetten de systematische terugtrekking van troepen in Syrië in gang. Dat heeft een woordvoerder zonet aangekondigd. Er was heel wat onduidelijkheid over die beslissing. President Trump had vorige maand aangekondigd dat hij 2.000 troepen wou terugtrekken uit het land, maar dat stootte op heel wat protest, en het bleef lang onduidelijk of het toch zou doorgaan.

"We starten het proces van de vrijwillige terugtrekking uit Syrië. Maar uit veiligheidsoverwegingen, geven we geen info over tijdstippen, locaties of bewegingen van troepen", zegt kolonel Sean Ryan.

Toen president Trump vorige maand aankondigde dat Syrië niets meer was dan "bloed en zand", en dat hij 2.000 troepen wilde terugtrekken uit het land, verbaasde dat vriend en vijand. Onder meer minister van Defensie Jim Mattis was niet akkoord met de maatregel, en nam ontslag.