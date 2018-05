Amerikaan overlijdt door ontplofte e-sigaret

In Florida is een man omgekomen omdat zijn elektronische sigaret was ontploft. Twee scherven van het toestel waren ingeslagen op zijn schedel. Het is de eerste keer dat iemand in de Verenigde Staten overlijdt door een e-sigaret.

De brandweer trof de 38-jarige man op 5 mei dood aan in zijn woning in Saint Petersburg, een stad in de buurt van Tampa in de staat Florida, nadat er brand was uitgebroken. Die was ontstaan nadat de e-sigaret was ontploft.

“Projectiel tegen het hoofd”

Uit het autopsierapport, dat gisteren werd vrijgegeven, blijkt dat de man voor tachtig procent verbrand was. De brand bleek echter niet de doodsoorzaak. De dertiger overleed door een "projectiel tegen het hoofd". Concreet waren twee scherven ingeslagen op zijn schedel.

Volgens de lokale krant Tampa Bay Times ging het om een e-sigaret van het merk Smok-E Mountain, gemaakt in de Filipijnen. Het toestel was echter aangepast: een aantal veiligheidsinstelllingen was omzeild om het toestel krachtiger te maken.

Oververhitte batterij

Vermoedelijk raakte de batterij daarom overhit, waardoor de e-sigaret ontplofte. Tussen 2009 en 2016 werden in de VS in totaal 195 branden en ontploffingen met e-sigaretten gemeld, zo blijkt uit gegevens van het federaal bureau voor rampenbestrijding FEMA. Tot nu toe vielen daarbij geen slachtoffers.