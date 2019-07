Amerika haalt Iraanse Drone neer

De Verenigde Staten hebben boven de Straat van Hormoez een Iraanse drone neergehaald, zo heeft president Trump gisteren bekendgemaakt. Volgens Trump benaderde de drone een Amerikaans amfibie-aanvalsschip, de USS Boxer, op een afstand van minder dan een kilometer.

Het tuig vormde een “bedreiging voor de veiligheid van het schip en zijn bemanning.” Nadat de Iraniërs herhaaldelijk waarschuwingen om zich terug te trekken hadden genegeerd, werd de drone vernietigd. “Het is de jongste van vele provocerende en vijandelijke acties van Iran tegen schepen die in internationale wateren opereren”, verklaarde Trump. “De VS behouden zich het recht voor hun personeel, inrichtingen en belangen te verdedigen.”