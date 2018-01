"Amerika eerst, maar niet Amerika alleen"

“Ik zal Amerika altijd op de eerste plaats zetten, maar ik wil Amerika niet alleen zien staan.” Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump aan de wereldleiders op het Wereld Economisch Forum. Hij benadrukte er de wil van de Verenigde Staten om internationale handel te voeren, maar enkel als het op een eerlijke manier gebeurt.

De Amerikaanse president sprak om 14 uur deze namiddag de wereldleiders toe op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos. Daar herhaalde hij opnieuw dat hij Amerika altijd op de eerste plaats zal zetten, maar dat dat niet wil zeggen dat hij zijn land wil isoleren.

“Ik geloof in Amerika en ik zal Amerika altijd op de eerste plaats zetten, net zoals andere leiders hun eigen land op de eerste plaats moeten zetten. Maar dat wil niet zeggen dat ik Amerika alleen wil zien staan.”

Enkel eerlijke samenwerking

Trump benadrukte de wil van de Verenigde Staten om internationaal handel te voeren, maar enkel op voorwaarde dat iedereen zijn steentje bijdraagt. “We kunnen geen vrije en open markt hebben als bepaalde landen van het systeem profiteren zonder zelf veel bij te dragen. Het moet een eerlijk systeem zijn én eentje dat wederkerend werkt.”

Amerika zal niet langer een oogje dichtknijpen voor economische praktijken die van “roofzuchtig gedrag” getuigen, zei Trump nog. "Want oneerlijke handel ondermijnt alles."

Grote lofzang

De Amerikaanse president stak ook een lofzang af over de economische situatie de VS, en vooral over zijn eigen (economische) verwezenlijkingen. “Na mijn verkiezingen hebben we enorm veel vooruitgang geboekt, na jaren van stagnatie. We hebben iedere Amerikaan geholpen om het pad te vinden naar de Amerikaanse droom."

Hij moedigde het internationale publiek dan ook aan om volop te investeren in Amerika. “We hebben onze hoogste verwachtingen waargemaakt. Amerika is dé plaats waar het gebeurt, dé plaats waar je moet investeren. Er is zelfs nooit een beter moment geweest om te investeren in de Verenigde Staten, nooit een beter moment geweest om te bouwen of te groeien."

Trump is de eerste Amerikaanse president die op het Wereld Economisch Forum in Davos spreekt sinds Bill Clinton (in 2000).