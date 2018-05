Ambassade VS in Israël geopend

De VS heeft haar nieuwe ambassade geopend in Jeruzalem, en dat veroorzaakte heel wat ophef. Terwijl de Israëlische premier sprak over een “emotionele dag voor de staat Israël”, braken er rellen uit aan de grens tussen Israël en Gaza.

Het is al weken onrustig in de streek. De zeventigste verjaardag van Israël wordt vandaag gevierd en dat veroorzaakt beroering bij de Palestijnen. Daarenboven besliste de Amerikaanse president Donald Trump om uitgerekend vandaag de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. En dat ligt zeer gevoelig bij de Palestijnen, die Oost-Jeruzalem als de hoofdstad zien van hun toekomstige eigen staat.

Rellen

Trump had Jeruzalem in december al erkend als hoofdstad van Israël en liet er vandaag de nieuwe Amerikaanse ambassade huldigen. Dat gebeurde in bijzijn van een 800-tal gasten uit Israël en de VS. Aan het hoofd van de Amerikaanse delegatie staan Trumps dochter Ivanka en haar man Jared Kushner.

Donald Trump zelf was niet aanwezig op de inhuldiging, maar sprak wel een videoboodschap in. “De Verenigde Staten waren de eersten die de nieuwe staat Israël erkenden. Vandaag openen we officieel onze ambassade in Jeruzalem,”, stak Trump van wal. “Proficiat. Het was een heel proces.”

Doden en gewonden

Bij de zware confrontaties aan de grens van de Gazastrook met Israël zijn al zeker 53 Palestijnen omgekomen. Daarmee is het vandaag de dodelijkste dag in Gaza sinds de oorlog in 2014. Meer dan duizend mensen raakten gewond.

