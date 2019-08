Amazonewoud staat in brand: alleen al dit jaar 72.000 vuurhaarden

Het Amazonewoud in Brazilië staat in brand. Van januari tot nu werden volgens onderzoeksinstituut INPE 72.000 vuurhaarden geteld, dat is 83 procent méér dan dezelfde periode vorig jaar. De plotse stijging hangt samen met het aantreden van Jair Bolsonaro. De extreemrechtse president knijpt een oogje dicht voor de grootschalige ontbossing, voor hem komt veeteelt op de eerste plaats.

De gevolgen werden eergisteren pijnlijk duidelijk in São Paulo. De rook van de vlammen bereikte de Braziliaanse miljoenenstad, waardoor de dag wel nacht leek. Ook de stroom viel even uit. In de staat Amazonas werd de noodtoestand uitgeroepen.

“In de staat Rondônia en buurland Bolivia is het al enkele dagen stevig aan het branden”, verduidelijkt weerman Josélia Pegorim. “Doordat het koufront van richting veranderde, voerde de wind die rook mee tot in São Paulo (meer dan 2.700 kilometer verderop; nvdr). Tel daar nog een stevige bewolking bij en dan krijg je dit resultaat.”

Boeren helpen flink handje mee

De vuurzee in Rondônia heeft al duizend hectare bos verwoest. De vrees bestaat dat de dikke rook ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Een vliegtuig moest alvast afgeleid worden vanwege de gebrekkige zichtbaarheid.

Gedurende het grootste deel van het jaar blijft het Amazonegebied gespaard van branden. In de drogere maanden juli en augustus gaat het hek echter van de dam. In nog geen week tijd zouden er nu al 9.500 bosbranden ontstaan zijn. Veel van die vuurhaarden starten natuurlijk spontaan, maar boeren maken van dat grotere risico ook gebruik om zelf illegaal brand te stichten. Zo maken ze grote delen van het woud geschikt voor veeteelt.

“Leugens”

Milieuorganisaties wijzen nu met een beschuldigende vinger naar Bolsonaro omdat hij met zijn beleid dat vernietigende gedrag zou aanmoedigen. Hij zou zijn aanhangers in de houtkap-, mijnbouw- en landbouwsector daarbij bevoordelen.

De president wijst die kritiek echter van de hand. “Tja, wat wil je dat ik zeg? Het is nu eenmaal droog seizoen. Vroeger werd ik ‘Captain Chainsaw’ genoemd, nu ben ik blijkbaar ook keizer Nero omdat ik het hele land in brand zou zetten.”

Bolsonaro gaat zelfs nog een stap verder: hij beschuldigt ngo’s ervan de bosbranden gesticht te hebben omdat “de Braziliaanse regering hun financiële steun ingetrokken had”. Volgens de president ontstond op het vuur op “strategische plaatsen”. Enig bewijs levert hij daar echter niet voor.

Ontbossing in het Amazonegebied steeg vorige maand explosief. Volgens het INPE werd vorige maand 2.254 vierkante kilometer ontbost, een stijging van 278 procent vergeleken met een jaar eerder. Bolsonaro noemde die cijfers echter “leugens die enkel bedoeld waren om de regering te ondermijnen”. Als gevolg van alle heisa moest de voorzitter van de organisatie uiteindelijk opstappen.

#PrayforAmazonas

“Het klimaat gedraagt zich dit jaar perfect normaal in het Amazonegebied”, riposteert INPE-onderzoeker Alberto Setzer. “De hoeveelheid neerslag zit slechts lichtjes onder het gemiddelde. Vanwaar komen al die branden dan? Natuurlijk zijn de omstandigheden nu ideaal om een vuur aan te wakkeren, maar meestal zijn het mensen die zo’n brand veroorzaken. Ofwel per ongeluk, ofwel met opzet.”

Wat er ook van zij, op sociale media maken heel wat mensen zich zorgen. De hashtag #PrayforAmazonas is zelfs trending.

Lijkt nacht

In São Paulo, op bijna 2.000 kilometer van de brandhaarden, is het midden op de dag zelfs donker geworden. Volgens inwoners lijkt het alsof het voortdurend nacht is. André Só deelde een foto op Twitter. Op die foto lijkt het midden in de nacht, hoewel het eigenlijk slechts 3 uur ’s middags is.

Bewoners spraken ook van een zwarte regen. Onderzoek van twee universiteiten bevestigde dat het regenwater branddelen had, aldus nieuwsportaal G1.