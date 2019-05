Amazon-baas "brengt tegen 2024 mensen naar de maan"

Met merkbare trots presenteerde Amazon-baas Jeff Bezos zijn gloednieuwe maanlander ‘Blue Moon’. De rijkste man ter wereld richt al langer zijn pijlen op de ruimtevaart, deze stap is meteen een hele grote. Tegen 2024 zal Blue Moon al mensen meenemen naar de maan.

De maanlander zal eerst en vooral vracht meenemen naar de ruimte en heeft een capaciteit tussen de 3,6 en 6,5 ton. Een opvallend snufje is dat het ruimtetuig kleine hijskranen heeft om zo de vracht neer te zetten. Hij zal ook satellieten kunnen meenemen die hij kan lanceren tijdens zijn reis naar de maan.

Maar de grote opdracht voor Blue Moon zal dus het brengen van astronauten naar de maan worden. En dat al tegen 2024.

Race to space

Bijna 65 jaar na de ‘race to space’ tijdens de Koude Oorlog kijkt de hele wereld opnieuw omhoog. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence kondigde eind maart aan dat de VS binnen de 5 jaar opnieuw met de voeten op de maan moeten staan, met alle mogelijke middelen.

Daarmee doelt hij voor een groot deel op commerciële ruimtevaartbedrijven zoals Space X van Elon Musk, want NASA, dat deel is van de Amerikaanse federale overheid, moet het jaarlijks met steeds minder geld doen. Dat Jeff Bezos net nu zijn nieuwe maanlander aan de wereld toont is dus zeker geen toeval. De race naar de ruimte zal deze keer vooral tussen Elon Musk en Jeff Bezos zijn.