Amateurbeeld toont vliegtuigcrash Mexico

Een inzittende van de vliegtuigcrash van afgelopen dinsdag in Mexico kon beelden maken van tijdens de crash. Een vliegtuig van Aeromexico met 103 mensen aan boord stortte daar neer bij het opstijgen. Als bij wonder vielen er geen doden.

Een vliegtuig van de grootste luchtvaartmaatschappij van Mexico crashte bij het opstijgen in Durango, in het noordwesten van Mexico. Een vrouw die in het vliegtuig zat, kon beelden maken vlak na de crash. Hoe die crash precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Er werden wel twee zwarte dozen gevonden in het toestel.

103 passagiers

Aan boord van het vliegtuig waren 103 mensen: 99 passagiers, onder wie negen minderjarigen en twee baby's, en vier crewleden. Er vielen geen dodelijke slachtoffers, maar er waren wel gewonden. Alle inzittenden werden voor verzorging overgebracht naar verschillende ziekenhuizen. Momenteel worden nog 22 van hen daar verzorgd. Twee gewonden, een van de piloten en een kind, zijn er erg aan toe.

Beeld van binnenin

Een vrouwelijke passagier van het vliegtuig kon beelden maken van tijdens het begin van de crash. Ze roept duidelijk haar vriendin en vraagt zich hardop af wat er precies gebeurde.