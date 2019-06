Amanda Knox barst in tranen uit bij terugkeer naar Italië

De Amerikaanse Amanda Knox (31) is in tranen uitgebarsten tijdens haar eerste bezoek aan Italië sinds ze er werd vrijgesproken voor de moord op haar kotgenote Meredith Kercher. Hoewel ze na haar proces zwoer om nooit nog een voet in het land te zetten, keerde ze er deze week toch terug om deel te nemen aan het Criminal Justice Festival aan de universiteit van Modena. Ze getuigde er over hoe je als verdachte al berecht kan worden in de media nog voor je een proces gekregen hebt.

Knox werd in 2007 opgepakt voor de moord op haar Britse kotgenote Meredith Kercher (21) en zat - net als haar toenmalige Italiaanse vriend Raffaele Sollecito - 4 jaar in de cel.

Halfnaakt

Meredith Kercher werd op 1 november 2007 halfnaakt gevonden in de flat die ze met Knox deelde, in de Italiaanse studentenstad Perugia. Ze lag in een plas bloed, haar keel was overgesneden, ze had tientallen steekwonden en ze was aangerand.

Aanvankelijk werd Knox schuldig bevonden aan de moord, maar ze tekende beroep aan. In 2011 werd ze vrijgesproken, maar in 2014 volgde een nieuwe veroordeling in beroep. In 2015 werd haar naam definitief gezuiverd door het hoogste gerechtshof van Italië. Dat wees op “ongelofelijke fouten” in het onderzoek, die tot een veroordeling hadden geleid.

Uiteindelijk werd de Ivoriaanse drugdealer Rudy Guédé tot 16 jaar cel veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de doodslag op Kercher, nadat zijn DNA op het lichaam van het slachtoffer gevonden werd.

Knox reisde na het proces terug naar de Verenigde Staten, maar keerde deze week tegen alle verwachtingen in toch terug naar Italië voor het Criminal Justice Festival aan de universiteit van Modena. Tijdens een panelgesprek vertelde ze daar dat de nachtmerrie nog altijd niet voorbij was voor haar. “Ik ben bang om lastiggevallen te worden, uitgelachen en in de val gelokt. Ik ben bang voor nieuwe beschuldigingen tegen me, gewoon omdat ik vandaag hier ben om mijn versie van de feiten te geven”, getuigde ze tijdens een emotionele speech.

Controversieel

“Ik weet dat ik ondanks mijn vrijspraak door het Hof van Cassatie een controversieel figuur blijf, zeker voor de publieke opinie en zeker hier in Italië. Veel mensen vinden me gek omdat ik hierheen kom. Er is me gezegd dat het niet veilig was, dat ik aangevallen zou worden op straat, dat er valse beschuldigingen zouden worden geuit en dat ik weer naar de gevangenis gestuurd zal worden. En dat alles voor niets geweest zou zijn eenmaal ik terugkeerde naar Seattle.”

Toch wilde ze naar het Criminal Justice Festival komen. “Het is niet genoeg om het uiteindelijk bij het rechte eind te hebben. We moeten het sneller bij het rechte eind hebben”, zei ze.

Ze zette ook frontaal de aanval in tegen het beeld dat de media van haar gecreëerd hadden ten tijde van de feiten en haar proces: “Ik was geen verdachte, die onschuldig was tot haar schuld bewezen was”, zei ze. “Ik was een sluwe, psychopathische, vuile en gedrogeerde hoer. Ik was schuldig tot mijn onschuld bewezen was. Het was een foutief en ongefundeerd verhaal. Maar het speelde in op de verbeelding van de mensen. Het sprak hun angsten aan. En hun fantasieën.”

Corrupt

Volgens Knox was het onderzoek “besmet”. “De jury was corrupt en het was onmogelijk voor mij om een eerlijk proces te krijgen”, zei ze nog. “Er zijn geen mensenrechten. Want in de rechtszaal van de publieke opinie ben je geen menselijk persoon. Je bent een object dat verorberd moet worden.”

Ze getuigde ook over hoe het oorspronkelijke verdict op haar viel “als een verpletterende gewicht”. “Het enige wat ik kon doen, was in stilte lijden in mijn gevangeniscel.”

Sinds haar vrijlating schreef Knox al een boek over haar ervaringen – dat naar verluidt bijna 4 miljoen opbracht – en wierp ze zich op als verdediger van gevangenen die onterecht in de cel zitten.

De familie Kercher noemde de terugkeer van Knox naar Italië “ongepast” en zei dat haar optreden “erg pijnlijk” was. Knox zei eerder dat ze de familie Kercher wilde ontmoeten, dat ze een bezoek wilde brengen aan het graf van Meredith en dat ze terug wilde keren naar Perugia.

Aandacht

“Al deze uitspraken doet ze alleen om de aandacht op zichzelf te houden”, aldus de advocaat van de Kerchers, Francesco Maresca, in de krant The Guardian. “De moord is een tragische herinnering voor de familieleden. Ze zijn hun dochter en hun zus op een vreselijke manier kwijtgeraakt. Het is ook onrechtvaardig voor hen, omdat ze nog altijd niet de volledige waarheid kennen.”