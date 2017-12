Allerrijksten werden dit jaar 23% rijker

De 500 rijkste personen op aarde zijn dit jaar samen 23 procent rijker geworden en komen nu op een gezamenlijk vermogen van 5 biljoen dollar (5 miljoen miljoen). Dat berekende het financiële persagentschap Bloomberg.

De stijging is vier keer groter dan vorig jaar, wat vooral te wijten is aan de beurzen. Jeff Bezos, oprichter van webwinkel Amazon, zag zijn fortuin dit jaar het meest aandikken, met 34,2 miljard dollar. Hij blijft daarmee Microsoft-oprichter Bill Gates voor als rijkste persoon ter wereld. Gates heeft dit jaar dan ook veel geld weggegeven, onder meer een donatie van 4,6 miljard dollar aan de Bill and Melinda Gates Foundation in augustus. Bezos is nu 99,6 miljard dollar waard, tegenover 91,3 miljard dollar voor Gates.

Ook investeerder George Soros gaf veel geld weg. Hij maakte in oktober bekend dat hij de jongste jaren 18 miljard dollar aan zijn Open Society Foundation heeft geschonken, waardoor hij terugvalt tot de 195ste plaats op de lijst, met een vermogen van 8 miljard dollar.

5,3 biljoen dollar

De vijfhonderd rijksten zagen dit jaar samen hun kapitaal stijgen van 4,4 biljoen tot 5,3 biljoen dollar. De grootste relatieve stijging werd waargenomen in China, waar de 38 miljardairs op Bloomberg's lijst samen 177 miljard dollar rijker werden. De VS blijft het grootste land op de lijst, met 159 miljardairs die samen 315 miljard dollar rijker werden.

Bekeken volgens sector deden de tech-investeerders de beste zaken, met een stijging van 262 miljard dollar voor de 57 technologiemiljardairs op de lijst. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg werd 22,6 miljard rijker en heeft nu 72,6 miljard dollar. Ook hij heeft het voornemen het grootste deel van dat vermogen weg te geven.

Verliezers

Bij de grootste verliezers zijn de Franse telecommiljardair Patrick Drahi, de Arabische prins Alwaleed Bin Talal en de Zuid-Afrikaan Christo Wiese, actief in de kledingwinkelsector.