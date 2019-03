Alle vluchten met Boeing 737 MAX van en naar VK verboden

De Britse luchtvaartautoriteit verbiedt alle vluchten met Boeing 737 MAX-vliegtuigen van, naar en over het Verenigd Koninkrijk, als eerste in Europa. Die beslissing neemt de autoriteit nadat er twee crashes met toestel in amper een half jaar tijd plaatsvonden.

Eergisteren kwamen 157 mensen, onder wie ook een Belgische vrouw, om het leven toen een toestel van Ethiopian Airlines neerstortte in Ethiopië. Amper vijf maanden geleden gebeurde hetzelfde met een 737 van het Indonesische Lion Air. Toen stierven er 189 mensen.

Als eerste land in Europa verbiedt Groot-Brittannië nu alle vluchten met Boeing 737 MAX-vliegtuigen in haar luchtruim. "Een voorzorgsmaatregel", aldus de Britse luchtvaartautoriteit.

TUI fly

De Britse maatschappij TUI Airways liet intussen al weten dat haar in Groot-Brittannië geregistreerde 737 MAX-toestellen aan de grond worden gehouden.

Mogelijk zal ook de Belgische maatschappij TUI fly, een andere luchtvaartmaatschappij van de TUI-groep, dat voorbeeld volgen. Dat wordt nog bekeken. TUI fly heeft vier Boeings 737 MAX in de vloot.

