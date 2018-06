Alle ogen gericht op jas Melania

De Amerikaanse first lady, Melania Trump, is onaangekondigd naar de grens met Mexico gereisd. Ze bezocht er onder andere een opvangcentrum voor kinderen van illegale immigranten die gescheiden werden van hun ouders na aankomst in de VS. De presidentsvrouw vertrok vanop een legerbasis in Maryland en daar waren alle ogen op de tekst op haar jas gericht.

“I really don’t care, do u?” (Het kan mij echt niet schelen, en jou?’) stond te lezen op het kledingstuk, dat voor 39 dollar te koop is bij Zara. Op sociale media wordt ontzet gereageerd op die vestimentaire keuze. Volgens een woordvoerder zit er echter geen verborgen boodschap achter de tekst. “Het is een jas. Ik hoop dat de media na dit belangrijke bezoek aan Texas niet zullen focussen op haar kleding.”

Here’s what Melania Trump’s spokesperson has to say about the jacket that said “I REALLY DON’T CARE, DO U?” that she wore while boarding a plane to head to the border today pic.twitter.com/PUaMFBVDHq — julia reinstein (@juliareinstein) 21 juni 2018

Volgens haar echtgenoot zit er echter wel een boodschap achter de jas. Donald Trump plaatste gisteravond een bericht op Twitter waarin hij beweert dat Melania met haar jas wil zeggen dat ze zich niets meer aantrekt van het ‘fake news’ dat de Amerikaanse media zou verspreiden. “Melania heeft geleerd hoe oneerlijk ze zijn en ze trekt het zich niet meer aan!”

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 juni 2018

Tijdens de vlucht verruilde Melania de jas voor een crèmekleurig exemplaar. De presidentsvrouw landde om 17.50 uur Belgische tijd in de gietende regen in McAllen in Texas. Ze bezocht er onder andere een opvangkamp waar momenteel 55 kinderen tussen 5 en 17 jaar oud vastzitten.