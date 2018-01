Alle juwelen uit Ritz-hotel gevonden

In Parijs is de volledige buit teruggevonden, die gisterenavond gestolen was uit het Ritz-hotel. Dat melden Franse media. Het grootste deel bleek nog gewoon in een tas te zitten, die in het Ritz was achtergelaten.

De buit zou meer dan 4 miljoen euro waard zijn, maar het exacte bedrag is nog niet bekend. De daders wilden na de diefstal via de achterdeur ontsnappen, maar die bleek gesloten te zijn. Drie overvallers gaven daarom via de gebroken vitrine de buit door aan hun twee kompanen, die op de vlucht sloegen.

Eerder was al een deel van de juwelen teruggevonden. De politie kon ook al drie mannen oppakken, twee andere zijn nog spoorloos.

Bekijk ook: