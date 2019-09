Alarmerende studie over nóg sneller opwarmende oceanen geschrapt: wetenschappers maakten foutje

Het wetenschapsblad Nature schrapt een klimaatonderzoek dat beweerde dat de oceanen nog veel meer opwarmen dan het VN-klimaatpanel IPCC aanneemt. De wetenschappers die de studie uitvoerden, blijken een statistische fout te hebben gemaakt.

Maar al enkele dagen nadat het onderzoek eind 2018 verscheen, kwam er kritiek op. In een weblog wees de onafhankelijke Britse wiskundige Nic Lewis erop dat de Amerikaanse auteurs van de studie een reeks technische fouten hadden gemaakt. Daardoor viel hun centrale bewering – de oceanen nemen 60 procent meer warmte op dan iedereen aanneemt – niet meer hard te maken.

Handdoek

De auteurs, onder leiding van Princeton-hoogleraar geochemie Ralph Keeling, gooiden prompt de handdoek in de ring. “Toen we hiermee werden geconfronteerd, werd het ons meteen duidelijk dat hier een probleem was”, aldus Keeling tegen een regionale Amerikaanse krant. Waarop er boven het artikel een waarschuwing kwam te staan: pas op, de cijfers kloppen niet. Het onderzoek was toen echter al door honderden nieuwsmedia opgepikt, met vaak alarmerende koppen.

Veel invloed op de wetenschappelijke kennis over het klimaat heeft de intrekking niet. Zo maakt het vorige week gepubliceerde speciale rapport van het IPCC over de oceanen geen gebruik van de studie.

Gênant

Vooral onder critici van klimaatbeleid wordt de intrekking met gejoel ontvangen. “De klimatologie zit vol voorbeelden van slechte statistiek”, foetert socioloog Benny Peiser op het blog van de Great Warming Policy Foundation, een Britse denktank die “diep bezorgd is” over klimaatmaatregelen. “Het systeem van controle door vakgenoten faalt en laat het aan amateurs over om de fouten te vinden. Wetenschappers zouden zich moeten schamen.”

“Dit is slechts het jongste voorbeeld van klimaatwetenschappers die zichzelf in de voet schieten door incorrecte statistiek te gebruiken”, laat ook Lewis weten in een verklaring. “De klimaatwetenschap moet vooraf professionele statistici aan boord halen, als men dit soort gênante situaties voortaan wil voorkomen.”