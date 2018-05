Al zeker 52 doden en duizenden gewonden bij rellen in Gaza

Bij rellen aan de grens tussen de Gazastrook en Israël zijn 52 doden gevallen. Dat zegt het lokale ministerie van Gezondheid. Nog eens 2.400 anderen raakten gewond, van wie zowat de helft door kogels, aldus het Palestijnse ministerie nog. De doden en gewonden vielen nadat het Israëlische leger het vuur had geopend op Palestijnse demonstranten. "Het loopt hier uit de hand", zegt VTM NIEUWS-reporter Robin Ramaekers vanuit Gaza. Het Israëlische leger laat intussen weten dat ze ook een luchtaanval hebben uitgevoerd op "vijf terroristische doelwitten in een militair trainingskamp van Hamas".

De Palestijnen komen al enkele weken op straat uit protest tegen de verjaardag van de staat Israël, vandaag precies zeventig jaar geleden. Ze herdenken daarbij ook de Nakba, het 'rampjaar', ofwel de verdrijving van honderdduizenden Palestijnen uit hun leefgebied. Die herdenking vindt morgen plaats.

De zeventigste verjaardag van de staat Israël leidt al enkele weken tot zware onrust, maar daarenboven gooit ook de verhuis van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem vandaag olie op het vuur. De Verenigde Staten erkennen daarmee Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Dat zet kwaad bloed bij de Palestijnen, want zij zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstige staat.

Doden en gewonden

Zoals op voorhand al verwacht, zijn duizenden Palestijnen vandaag op verschillende plaatsen samengekomen aan de grens. Ze proberen tot bij het zwaar beveiligde grenshek te komen, en sommigen gooien met stenen naar het Israëlische leger. Dat heeft VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers ter plaatse kunnen vaststellen.

Het Israëlische leger opende vervolgens het vuur, met doden en gewonden tot gevolg. Volgens het lokale ministerie van Gezondheid zijn er zeker 52 doden gevallen. Nog eens 2.400 anderen raakten gewond, van wie zowat de helft door kogels.

'Standaardprocedure'

De Palestijnse minister van Gezondheid Djawad Awad beschuldigde Israël van een "slachtpartij op onbewapende manifestanten". Het Israëlisch leger zegt in een verklaring dat de soldaten volgens "standaard procedures" opereren in reactie op "10.000 gewelddadige oproerkraaiers".

Het Israëlische leger laat daarnaast ook weten dat ze een luchtaanval hebben uitgevoerd op "vijf terroristische doelwitten in een militair trainingskamp van Hamas", in het noorden van de Gazastrook. Volgens het leger gaat het op een antwoord op "de gewelddadige acties van Hamas de afgelopen uren".

"Dreigt erger te worden" Ook de komende dagen verwachten we nog protesten en het dreigt zelfs alleen maar erger te worden, zegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers. Hij is samen met zijn cameraploeg in Gaza.

“Vandaag is namelijk nog niet het hoofdpunt. De mensen zijn woedend omwille van de verhuis van de Amerikaanse ambassade, maar het is pas morgen dat de Palestijnen de Nakba herdenken. Zeventig jaar geleden werden toen honderdduizenden Palestijnen uit hun land verdreven. Morgen wordt een hoogtepunt verwacht – als je dat zo mag noemen.”

