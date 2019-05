Al zeker 12 doden na nieuw geweld in Gaza

In Gaza is een commandant van Hamas, de islamistische beweging die aan de macht is in de Gazastrook, gedood bij een precisiebombardement van Israël. Later kwamen ook twee leden van de groepering Islamitische Jihad om. Het geweld tussen beide partijen flakkerde dit weekend weer op, en zowel Israël als Hamas gaf te kennen te zullen blijven doorzetten. In totaal vielen er al drie doden aan Israëlische, en negen aan Palestijnse kant.

De 34-jarige Hamas-commandant Hammed al-Khudari kwam om toen zijn auto werd gebombardeerd in het centrum van de stad Gaza, zegt het ministerie van Gezondheid van de Gazastrook. In een gezamenlijke mededeling van het Israëlische leger en de veiligheidsdienst Sjien Beet klinkt het dat al-Khudari betrokken was bij het "overmaken van Iraanse fondsen aan Hamas en Islamitische Jihad".

Later op de dag kwamen ook Mohammed Abou Armana (30) en Mahmoud Abou Armanah (27) om bij Israëlische bombardementen in het centrum van de Gazastrook, aldus het ministerie. Islamitische Jihad meldde dat het om twee leden van haar gewapende tak gaat. Eerder op de dag waren er in het conflict al vier doden gevallen. Twee Palestijnen werden gedood bij een Israëlische bombardement in het oosten van Gaza, meldde het gezondheidsministerie.

Honderden gewonden

Twee Israëlische burgers kwamen om bij raketaanvallen op Asjkelon en Yad Mordechai, in het zuiden van Israël, zei een lokaal ziekenhuis. Een derde Israëli verkeerde in een kritieke toestand. Tijdens luchtaanvallen zaterdag kwamen al drie Palestijnse burgers - onder wie een zwangere vrouw en haar kind -, vier Palestijnse militanten en één Israëlische burger om. Langs Palestijnse kant vielen daarnaast meer dan 90 gewonden volgens het gezondheidsministerie, langs Israëlische zijde is er sprake van ruim 80 gewonden.

Het conflict tussen Hamas en Israël flakkerde op nadat 4 Palestijnen werden gedood en 51 anderen werden verwond bij wekelijkse protesten langs de grens van de Gazastrook met Israël. Ook twee Israëlische soldaten raakten gewond. Volgens het Israëlische leger vuurde het sindsdien al minstens 260 raketten af op doelwitten in de Gazastrook, terwijl Hamas zowat 450 projectielen zou hebben afgevuurd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu liet zondag weten dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om het aantal manschappen rond de Gazastrook op te krikken en de "massale aanvallen" op doelwitten in de enclave voort te zetten. Langs de kant van Hamas liet een hoge bevelhebber, Mahmoud al-Zahar, eveneens weten dat "we niet zullen stoppen met aanvallen".