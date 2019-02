Al meer dan 20 doden in VS door polaire vortex

De polar vortex eiste al zeker 21 levens in het Midwesten van de VS. Door de extreme vriestemperaturen - tot zelfs min 49 graden Celsius ’s nachts - wordt bovendien gevreesd voor eventuele amputaties van bevroren tenen en vingers.

Tientallen miljoenen Amerikanen in het Midwesten moeten barre temperaturen trotseren, tot zomaar eventjes min 49 graden Celsius. Dat is zó koud dat buiten komen dodelijk kan zijn. In amper enkele minuten tijd kan er bevriezing optreden aan de ledematen, wat kan leiden tot gangreen en zelfs amputatie. Kwetsbare bevolkingsgroepen lopen reëel gevaar, zoals daklozen en ouderen.

De dodentol stond gisteren nog op 12 maar is gestegen naar 21, na nog eens 9 doden die in Chicago te betreuren vielen. Een barmhartige Samaritaan voorkwam erger in de miljoenenstad. Woensdag werden 70 mensen uit een daklozenkamp gezet, nadat er een gasfles was ontploft. Daarbij raakte niemand gelukkig niemand gewond, maar het gevolg was wel dat een honderdtal andere propaanflessen in beslag genomen werden. De daklozen konden zich daardoor niet meer verwarmen. Terwijl het Leger des Heils een oplossing zocht voor de zeventig daklozen, bood een anonieme weldoener hen gisteren voor de rest van de week logement in een hotel aan op zijn kosten.

Anderen zetten zich eveneens in voor de ongeveer 80.000 daklozen in Chicago. De brandweer waarschuwde er wel al voor om geen gasflessen te doneren wegens ontploffings- en brandgevaar.

Niet alleen daklozen riskeren hun leven in de bijtende kou. Woensdagochtend werd een achttienjarige student uit Iowa, Gerard Belz, dood aangetroffen op de campus, op wandelafstand van zijn ‘kot’. Volgens de politie speelde de vrieskou een rol in het overlijden. Toen ze hem vonden, was de gevoelstemperatuur min 46 graden.