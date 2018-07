Al 91 doden na Griekse bosbranden

Minstens 91 slachtoffers, dat is volgens de Griekse hulpdiensten de balans van de bosbranden die maandag Mati in Griekenland hebben getroffen. Er zijn ook nog verschillende mensen vermist en er vielen heel wat gewonden.

Zes dagen na het ontstaan van de vuurzee rond de Griekse hoofdstad Athene, zijn er nog steeds 25 vermisten. Enkelen van hen kunnen nog geïdentificeerd worden tussen de 28 lichamen waarvan de politie de identiteit nog niet heeft kunnen achterhalen. Daarnaast raakten zeker 150 mensen gewond en verkeren er ook nog mensen in levensgevaar.

Gisteren kwam de totale teller van de slachtoffers bij de bosbrande nog op 88 doden te staan, vandaag wordt er van 91 doden gesproken. Verschillende van de slachtoffers zijn kleine kinderen en vier mensen zijn buitenlanders, waaronder één Belg. Naast de vele slachtoffers is ook de schade die de branden aan de streek rond Athene hebben aangericht, immens.

De politie en brandweer zoeken nog naar de precieze oorzaak van de brand, maar dat het vuur is aangestoken is op dit moment zeker een mogelijke piste. Uit satellietbeelden zou namelijk blijken dat er langs een bepaalde straat ten westen van Athene bijna tegelijkertijd verschillende branden uitbraken.

Na de branden, de overstromingen

Nog geen week na de branden, zorgde hevige regenval rond Athene de afgelopen dagen voor overstromingen. In het centrum van Athene moesten door de wateroverlast verschillende belangrijke wegen afgesloten worden, zo meldde de brandweer. De hulpdiensten werden tientallen keren opgeroepen om mensen te gaan helpen die vastzaten in hun woning of auto.

Lees ook: