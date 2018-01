Al 48 doden na buscrash Peru

In Peru zijn 48 doden gevallen nadat een bus na een botsing met een vrachtwagen gisteren in een ravijn van ongeveer honderd meter diep was gestort. Dat blijkt uit een nieuwe balans die de politie bekendmaakte.

Het ongeluk gebeurde 's ochtends in Pasamayo in de provincie Huaral, op zo'n 45 kilometer ten noorden van Lima. De bus was op weg naar de hoofdstad vanuit de stad Huacho en reed op de Pan-Amerikaanse weg, op een stuk dat bekend staat als "de bocht van de duivel".

Volgens minister van Transport Bruno Giuffra zouden zowel de bus- als de vrachtwagenchauffeur te snel hebben gereden. Dat zou blijken uit de gegevens van de gps'en, zo zegt hij op Twitter.

Aan boord van de bus zouden ongeveer 55 passagiers en 2 chauffeurs hebben gezeten. Ondertussen konden volgens de politie al 48 lichamen worden geborgen, terwijl het ministerie van Volksgezondheid meldde dat 6 gewonden met een helikopter zijn afgevoerd naar het ziekenhuis in Callao. Volgens de politie kan de balans nog verder oplopen, aangezien de zoekactie voorlopig is gestaakt wegens het donker.