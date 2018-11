Al 44 doden bij bosbranden in Californië

Bij de bosbranden in Californië zijn al minstens 44 doden geteld. Dat is de hoogste dodentol sinds de registraties in de staat zijn begonnen, aldus de autoriteiten.

Sheriff Kory Honea van Butte County zei op een persconferentie dat er opnieuw dertien dodelijke slachtoffers zijn gevonden in de omgeving van de Noord-Californische gemeente Paradise. Daarmee komt de dodentol er op 42 te liggen. Van de 42 slachtoffers zouden er drie geïdentificeerd zijn.

Ook in de door vlammen geteisterde kustplaats Malibu, in het zuiden van de staat, zouden twee dodelijke slachtoffers gevonden zijn. De totale dodentol in Californië bedraagt daarmee 44. Nog tientallen inwoners zijn vermist.