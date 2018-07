Al 4 jongens uit grot bevrijd, reddingsactie opgeschort tot morgen

In Thailand zijn vandaag al vier jongens levend uit de grot bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Dat verneemt onze reporter ter plaatse. De jongens zijn in perfecte gezondheid. De reddingsactie is voor vandaag opgeschort omdat alle zuurstof opgebruikt is.

De eerste vier jongens zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Zij verkeren in perfecte gezondheid. "De redding verliep veel sneller dan verwacht, want de reddingsoperatie zou normaal twee à drie dagen duren", zegt Birgit Herteleer, onze journalist ter plaatse.

Redding deze ochtend gestart De reddingsoperatie om de jongens uit hun benarde positie te verwijderen, is deze ochtend van start gegaan. De dertien jongens werden in groepen verdeeld, en naar de uitgang begeleid door verschillende duikers. Ze moeten een afstand van bijna vier kilometer afleggen. Aan de grot stonden dertien medische teams klaar, een voor elk slachtoffer, die elk hun eigen ambulance en helikopter ter beschikking hebben.

De reddingsactie gaat morgen verder. De andere acht jongens en hun coach moeten in afwachting noodgedwongen in de grot blijven wachten.