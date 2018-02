Al 19 doden in Europa door koude

Een koudegolf heeft Europa van de Baltische kusten tot de Middellandse Zee in zijn greep. Minstens negentien mensen zijn sinds afgelopen vrijdag door de bittere koude omgekomen, negen in Polen waarvan vijf maandagnacht, drie daklozen in Frankrijk, vier mensen in Litouwen, twee in Roemenië onder wie een 83-jarige vrouw waarvan het ondergesneeuwde lichaam op straat werd teruggevonden en een dakloze in Italië.

Na Rome heeft zware sneeuwval ook Napels lamgelegd. Vandaag bleven de scholen in de stad aan de voet van de Vesuvius dicht. Vele treinen stonden stil in de stations. Het weer hinderde ook het luchtverkeer van en naar Napels. Hoewel de sneeuw in Rome voor een groot deel is gesmolten, blijft de situatie in de Italiaanse hoofdstad chaotisch.

Zeldzaam fenomeen

Temperaturen onder nul hadden de natte sneeuw in de loop van de nacht tot gevaarlijke ijspistes omgetoverd. Alle schoolkinderen kregen een dag extra vrij. Vannacht zou het nog kouder worden. Nadat de koudegolf in het weekeinde het noorden van het land had getroffen, is die nu sinds gisteren in heel het land doorgedrongen. Sneeuw in het noorden van Italië is niet ongewoon, maar in het zuiden en aan de kusten is dat eerder een zeldzaam fenomeen.

Drijfijs

De bitterkoude temperaturen in Duitsland waren ook op de Oder zichtbaar. Vannacht had zich op de grensrivier tussen Duitsland en Polen drijfijs gevormd. Vooral de omgeving rond Frankfurt (Oder) en Schwedt is getroffen.

De Oder is momenteel voor alle scheepvaart gesloten, omdat de boten door het drijfijs schade kunnen oplopen. IJsbrekers liggen zowel aan Duitse als Poolse kant klaar om ingezet te worden. Alles hangt ervan af hoe de weersomstandigheden zich in de komende dagen zullen ontwikkelen.

Verkeershinder

De sneeuw heeft ook in grote delen van Groot-Brittannië en Ierland het verkeer gehinderd. Honderden treinen bleven noodgedwongen stilstaan. Vele wegen moesten afgesloten worden door ongevallen en vrachtwagens die niet meer voor- of achteruit geraakten.

British Airways annuleerde op de luchthaven van Heathrow tientallen vluchten. Vele scholen bleven dicht. De weerdiensten voorspellen voor grote delen van het land nog meer sneeuw, vooral in Schotland en Oost-Engeland. In Ierland was het vijf graden onder nul, maar daar zou het kwik morgen nog verder dalen.

Foto: archief