Al 16 doden door orkaan Michael in VS

Het aantal doden als gevolg van de doortocht van orkaan Michael in het zuidoosten van de Verenigde Staten loopt op. De autoriteiten telden al zestien dodelijke slachtoffers en gevreesd wordt voor nog meer. De reddingswerkzaamheden vorderen langzaam. President Trump wil volgende week een bezoek brengen aan het rampgebied.

Michael ging aan land in Florida in de nacht van woensdag op donderdag, met een verwoestende kracht van categorie vier. Daarbij zijn windsnelheden mogelijk tot 250 kilometer per uur. Michael is daarmee de zwaarste orkaan ooit in de Amerikaanse deelstaat, bevestigden de weerdiensten. Nadien trok Michael noordwaarts richting Georgia, North-Carolina en Virginia, en nam geleidelijk in kracht af.

Mensen kwamen om door omgevallen bomen, schade aan hun woning of door verdrinking.

"Alsof er een bom is ontploft"

Gevreesd wordt dat de dodentol nog verder zal oplopen. Hulpverleners gaan nu huis per huis langs om de schade op te meten. Sommige kuststadjes zijn volledig van de kaart geveegd. "Alsof er een bom is ontploft", getuigt de gouverneur van Florida. Hij beloofde dat er water en voedsel zal uitgedeeld worden. Het telefonienetwerk in de regio ligt plat en meer dan een miljoen mensen zaten vrijdag nog altijd zonder stroom.

Honderden wegen zijn afgesloten omdat ze onder water staan. Na de doortocht van de orkaan waren zelfs heuse golven waar te nemen. Dat is te zien op securitybeelden van St. George Island.