Al 137 doden onder wie zeker 9 buitenlanders bij explosies in kerken en hotels in Sri Lanka

In Sri Lanka zijn vanochtend tientallen doden en honderden gewonden gevallen bij explosies in drie kerken en drie luxehotels in en rond de hoofdstad Colombo. De politie sprak vanmorgen over 52 dodelijke slachtoffers, maar ziekenhuisbronnen maken intussen gewag van 137 doden - onder wie zeker 9 buitenladers - en 250 gewonden. Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Belgische slachtoffers zijn. Touroperator Thomas Cook meldt alvast geen klanten te hebben in het getroffen gebied en ook TUI Belgium zegt geen klanten te hebben in de getroffen hotels.