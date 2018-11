"Akkoord tussen VS en Mexico om asielaanvragen aan Mexicaanse grens te verwerken"

De toekomstige Mexicaanse regering heeft in de Washington Post verklaard dat ze een akkoord heeft bereikt met de regering van de VS over de asielkwestie. Asielzoekers zullen aan de Mexicaanse kant van de grens blijven terwijl hun asielaanvraag in de VS behandeld wordt.

Het is Olga Sanchez Cordero, de minister van Binnenlandse Zaken, die het nieuws bekendmaakte in de Washington Post. Ze zetelt in de regering van president Andres Manuel Lopez Obrador, die op 1 december van start gaat.

Sanchez Cordero spreekt van een "kortermijnoplossing". "De oplossing op middellange en lange termijn is dat mensen ophouden met migreren", zei de minister.

"Mexico staat klaar met open armen en al wat nodig is. Maar beeld je je in, karavaan na karavaan na karavaan: dat zou ook voor ons een probleem zijn", zei de minister.

Kabinet ontkent

Vreemd genoeg verspreidde haar kabinet even later een persbericht waarin stond dat er "geen enkel akkoord was tussen de toekomstige regering van Mexico en de VS". Trump tweette dan weer dat "migranten aan de zuidgrens niet toegelaten zullen worden in de VS in afwachting van de individuele goedkeuring door het gerecht". Hij leek dus wel de informatie van de Washington Post te bevestigen.

Een karavaan van enkele duizenden migranten, voornamelijk Hondurezen die hun land midden oktober zijn ontvlucht voor geweld en armoede, komt inmiddels geleidelijk aan de grens met de VS aan.

Militairen aan grens

Trump stuurde duizenden militairen naar de grens met Mexico, en dreigde die volledig te sluiten als de toestand zou escaleren. Ook ondertekende de miljardair-president een decreet om automatisch asielaanvragen te verwerpen van asielzoekers die het land 'illegaal' zijn binnengekomen. Maar de maatregel doorstaat de juridische test voorlopig niet. Een rechtbank houdt de maatregel tegen.

Migrants at the Southern Border will not be allowed into the United States until their claims are individually approved in court. We only will allow those who come into our Country legally. Other than that our very strong policy is Catch and Detain. No “Releasing” into the U.S... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2018

....All will stay in Mexico. If for any reason it becomes necessary, we will CLOSE our Southern Border. There is no way that the United States will, after decades of abuse, put up with this costly and dangerous situation anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2018

Foto: Archief