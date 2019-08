Akkoord in Sudan over overgangsregering

De de militaire raad die aan de macht is in Sudan en de leiders van de protestbeweging zijn tot een akkoord gekomen over een grondwettelijke verklaring om een ​​nieuwe periode voor een overgangsregering in te luiden. Dat heeft de bemiddelaar van de Afrikaanse Unie, Mohamed El Hacen Lebatt, vandaag aangekondigd.

Het document, dat de bevoegdheden en de onderlinge relatie tussen de takken van de overgangsregering vastlegt, komt er na wekenlange onderhandelingen die bemiddeld werden door de Afrikaanse Unie en buurland Ethiopië, terwijl in de hoofdstad Khartoum en andere steden regelmatig geweld uitbrak.

In juli was er al een akkoord ondertekend tussen militairen en oppositie. Dat was een eerste stap naar een een burgerlijke regering. De Soedanezen eisen zo’n regering al bijna zeven maanden. Zo voorziet het akkoord in een “soevereine raad”, een transitieorgaan dat belast is met de transitie gedurende ongeveer drie jaar. Die raad, die gebaseerd is op het principe van de machtsdeling, zal bestaan uit vijf militairen en zes burgers. Vijf burgers komen uit de Alliantie voor Vrijheid en Verandering, de motor van de protestbeweging.

“De twee delegaties waren het volledig eens met de grondwettelijke verklaring”, verklaarde Lebatt aan de pers, na twee dagen van onderhandelingen. Het akkoord zal ondertekend worden tijdens een officiële ceremonie. De bemiddelaar ging niet verder in op de inhoud van het document, maar stelde dat de delegaties vandaag de details van de ondertekeningsprocedure verder zullen bespreken. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe overgangsregering aan de slag zal gaan.

Voor veel inwoners van hoofdstad Khartoum was het nieuws over het bereikte akkoord reden om op straat feest te vieren. Auto’s reden toeterend door de straten en sommigen zongen het volkslied.

De stabiliteit in Sudan is cruciaal voor de hele regio van de Hoorn van Afrika tot Libië, die verscheurd wordt door conflict en machtsstrijden. De nieuwe overeenkomst moet de weg vrijmaken voor een politieke transitie, nadat de militaire raad de voormalige president Omar al-Bashir in april afzette na maanden van protesten tegen zijn bewind.