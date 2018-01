Akkoord over Puigdemont als regeringsleider

De belangrijkste separatistische partijen in Catalonië hebben een akkoord bereikt over de benoeming van Carles Puigdemont als leider van de nieuwe Catalaanse regering. Puigdemont verblijft momenteel nog in ballingschap in ons land en riskeert bij een terugkeer naar Spanje gearresteerd te worden.

Bijna een maand na de verkiezingen in Catalonië hebben de twee belangrijkste separatistische partijen een akkoord bereikt dat Carles Puigdemont regeringsleider wordt van de nieuwe Catalaanse regering. De twee partijen, het door Puigdemont opgerichte Junts per Catalonia (JxCat), en het linkse Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), willen allebei dat Catalonië onafhankelijk wordt.

"Niet vanuit Brussel"

Het separatistische kamp had bij de regionale verkiezingen van 21 december zijn meerderheid in het parlement vergroot. De Spaanse premier Mariano Rajoy had eerder nog gewaarschuwd dat Catalonië onder voogdij van Madrid zal blijven als Puigdemont probeert zijn regio vanuit Brussel te besturen. Het Catalaans parlement komt woensdag voor het eerst sinds de verkiezingen samen voor een constituerende zitting.