Akkoord over naam voor Macedonië

Athene en Skopje zijn tot een akkoord gekomen over de naam van Macedonië. Dat heeft de Griekse premier Alexis Tsipras bekendgemaakt. Zo komt er einde aan het decennialange naamconflict tussen de twee landen. De nieuwe naam van Macedonië wordt 'Noordelijk Macedonië'.

Op gezag van een Griekse regeringsbron meldde het Griekse staatspersbureau ANA dat het akkoord "aan alle voorwaarden" voldoet die Athene heeft gesteld.

Dispuut

Griekenland en zijn buurland liggen al decennialang in de knoop over de naam van Macedonië. Beide landen claimen de historische erfenis van het antieke koninkrijk Macedonië, maar Griekenland heeft ook een regio die Macedonië heet. Daarom eist het land dat de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië de naam ‘Macedonië’ niet gebruikt.

Het dispuut was voor Macedonië een blok aan het been om te kunnen toetreden tot de NAVO en de Europese Unie. De nieuwe naam van het land wordt 'Severna Makedonija', oftewel 'Noordelijk Macedonië'. Wat het akkoord verder zal veranderen voor het land, is voorlopig nog niet duidelijk.