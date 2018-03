Agenten Puigdemont opgepakt

Twee Catalaanse agenten die Carles Puigdemont bij zijn terugrit in Duitsland begeleid hadden, zijn opgepakt in Barcelona. Dat meldt de Spaanse krant El Pais op basis van bronnen bij de politie. De gewezen Catalaanse minister-president Puigdemont was eerder al op Duits grondgebied gevangengenomen.

Een van de twee Catalanen kon op de luchthaven van Barcelona gearresteerd worden nadat hij vanuit Brussel was teruggevlogen. De andere werd in de omgeving van zijn huis opgepakt. De twee mannen hadden zondag als agenten van de Catalaanse politiedienst de 55-jarige Puigdemont begeleid toen hij de Deens-Duitse grens was overgestoken. Puigdemont was toen met de wagen onderweg van Finland naar België.

De Spaanse nationale politie had gisteren een klacht tegen hen ingediend. Er wordt hen verweten dat ze Puigdemont zouden geholpen hebben bij een vluchtpoging. Puigdemont zit momenteel nog in Duitsland in de cel, op basis van een Europees aanhoudingsbevel.

