Agenten neergeschoten in Denver

Verschillende politiemensen zijn gewond geraakt bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Colorado. Dat meldt de politie. Intussen is bekendgemaakt dat een van de agenten overleden is. Ook de dader is waarschijnlijk dood.

De agenten kregen een oproep voor huiselijk geweld in een appartementsgebouw. "Bij het onderzoek werden schoten afgevoerd en raakten meerdere agenten gewond", aldus de sheriff van Douglas County.

Eén agent is overleden aan zijn verwondingen, vier andere agenten en twee burgers raakten gewond. De dader had zich verschanst, maar ook hij zou intussen overleden zijn, zeggen de autoriteiten.

#Breaking: we just heard gunshots in the distance. Police are now closing Colorado at otero. We are moving to the media staging area. @DenverChannel pic.twitter.com/7sZi7LjBiP — Meghan Lopez (@Meghan_Lopez) 31 december 2017

Colorado police say 'multiple deputies down' in incident outside of Denver. https://t.co/yEu1u1RkCA pic.twitter.com/7MgkuhqsB3 — WDRB News (@WDRBNews) 31 december 2017

Foto: WDRB News