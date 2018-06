Agent lost schot ... tijdens salto

De politie van het Amerikaanse Denver is een onderzoek gestart naar een opmerkelijke schietpartij in een nachtclub. Daar raakte een man op de dansvloer gewond aan het been door een politiekogel, maar dat was niet de bedoeling.

Een FBI-agent die er een avondje uit was, wilde indruk maken met een achterwaartse salto. Maar terwijl verliest hij zijn wapen. Het valt op de grond en gaat per ongeluk af als hij het wapen snel weer wil oprapen.

De man die gewond raakte, werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij zal gelukkig wel helemaal herstellen.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ