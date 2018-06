Agent gewond bij incident in Berlijnse Dom

Bij een schietincident in de Dom van Berlijn is een politieagent lichtgewond geraakt. De 53-jarige Oostenrijker met een mes die zich agressief opstelde in de kathedraal, raakte wel zwaargewond en ligt nog in het ziekenhuis. Volgens politiewoordvoerder Winfrid Wenzel is er geen aanwijzing van terrorisme.

Ongeveer honderd mensen waren vanmiddag aanwezig in de Dom, toen een man plots begon te schreeuwen en zich agressief opstelde. Het personeel van de Dom bracht alle bezoekers ongedeerd naar buiten en verwittigde de politie.

Altaar

Als eerste kwamen twee agenten ter plaatse aan. Zij en de man bevonden zich in de buurt van het altaar, toen de situatie escaleerde. De agenten hadden de man meermaals opgedragen om het mes weg te doen, zegt de politie in een persbericht. De man weigerde dat te doen, waarop de agenten pepperspray gebruikten, maar dat bleef zonder gevolg. Uiteindelijk schoot één van de agenten op de man, waarbij zowel de Oostenrijker als de andere agent geraakt werd.

Volgens eerdere informatie was de agent zwaargewond, maar dat blijkt niet te kloppen. Hij kon het ziekenhuis na behandeling intussen alweer verlaten. De Oostenrijker is wel zwaargewond en moest geopereerd worden. Hij bevindt zich nog in het ziekenhuis.

Museuminsel

De Berliner Dom ligt op het historische 'Museumsinsel' midden in de Duitse hoofdstad. Vooral op zondag zijn daar veel toeristen aanwezig.