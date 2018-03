Agent die plaats innam van gijzelaar, is overleden

De politieagent die gisteren vrijwillig de plaats innam van een gijzelaar in de supermarkt in het Franse Trèbes, is overleden aan zijn verwondingen. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb, op Twitter.

Rond elf uur gisteren drong Redouane Lakdim, een 26-jarige Fransman van Marokkaanse afkomst, een supermarkt binnen in Trèbes in Zuid-Frankrijk. Hij doodde er meteen twee personen, een werknemer en een klant. De andere klanten en werknemers konden ontsnappen, behalve één persoon.

De Franse luitenant-kolonel vroeg daarom aan de gijzelnemer om te mogen wisselen met de persoon die was achtergebleven in de supermarkt. Vrijwillig ging hij dus de supermarkt binnen. Daar aangekomen legde hij zijn gsm op tafel. Op die manier konden de agenten buiten de situatie binnen meevolgen.

Zwaargewond

Toen de agenten schoten hoorden aan de andere kant van de lijn, vielen ze de supermarkt binnen en doodden ze de terrorist. De agent raakte zwaargewond. Vandaag kwam het nieuws dat hij overleden is aan zijn verwondingen.

"Luitenant-kolonel Arnaud Beltrame is van ons heengegaan. Gestorven voor het vaderland. Frankrijk zal nooit zijn heldendaad vergeten", tweette Collomb.

— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 maart 2018

