In Groot-Brittannië wordt al weken uitgekeken naar de aankondiging dat het eerste kindje van Harry en Meghan is geboren. Volgens sommige Britse media is de hertogin van Sussex al enkele dagen geleden bevallen, maar houdt het koppel - zoals gepland - de geboorte nog even geheim. In afwachting van het officiële nieuws over ‘baby Sussex’ hebben we nog eens beelden uit het archief gehaald van Britse royals die hun baby’s tonen aan het publiek.