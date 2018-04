Afscheid van verongelukte buschauffeur

Familie en vrienden hebben in de aula van het uitvaartcentrum Pues in Herent afscheid genomen van Rudy Veugelen. De 39-jarige buschauffeur kwam vorige week om het leven bij het ongeval in het Duitse Aschaffenburg.

Een Belgische bus van Linden Cars uit Rotselaar reed vorige week zaterdag kort na middernacht in op een vrachtwagen op de autoweg A3 bij Aschaffenburg in de Duitse deelstaat Beieren. Veugelen was een van de twee chauffeurs en bestuurde het voertuig op het moment van de aanrijding. De man uit Herent overleefde het ongeval niet. De bestuurder van de bus zou de met glas geladen vrachtwagen te laat hebben opgemerkt. Aan boord van het gecrashte voertuig zaten ongeveer vijftig passagiers. Zij waren op weg naar Oostenrijk voor een skivakantie. Een afvaardiging van Linden Cars was discreet aanwezig tijdens de uitvaartplechtigheid.

Lees ook: Begrafenis buschauffeur zonder lichaam