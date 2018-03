Afrikanen klagen over te kleine condooms

Een Chinees condoombedrijf zit in nauwe schoentjes. De Zimbabwaanse minister van Volksgezondheid heeft aangeklaagd dat de condooms niet passen voor de meeste inwoners. Of er ook uit andere landen klachten komen, is niet bekend. Het condoombedrijf denkt er nu over na grotere condooms te produceren.

Zimbabwe en andere Afrikaanse landen importeren vaak condooms vanuit China, maar tegenwoordig duiken er problemen om. Veel mannen klagen namelijk dat de condooms te klein zijn. Dat meldde minister van Volksgezondheid David Parirenyatwa tijdens een evenement in hoofdstad Harare, waar wordt gestreden voor aidspreventie.

“De zuidelijke regio van Afrika kampt met een zeer hoog percentage mensen met hiv en dus promoten we het gebruik van condooms. Maar voor vele mannen zijn ze helaas te klein", klonk het. De minister vraagt dan ook dat er maatregelen worden getroffen.

Beijing Daxiang, het Chineese condoombedrijf, heeft intussen gereageerd op het verhaal en is van plan hun productie aan te passen. “We hebben de mogelijkheden en voelen het als onze plicht om bij te dragen. Dus hebben we onderzoek gedaan naar verscheidene data van onze klanten in die regio en bereiden we ons voor om meerdere maten aan te bieden”, klinkt het.