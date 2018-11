Afghaanse moest dochter (6) verkopen om te overleven

De Afghaanse Mamareen moest haar dochter verkopen om haar twee andere kinderen eten te kunnen geven. Ze is lang niet de enige, die geen uitweg meer ziet in het dorre landschap door de grote droogte in haar land, dat meldt CNN. De VN schat dat meer dan 275.000 mensen ontheemd zijn geraakt door de droogte.

De grote droogte in Herat, in Afghanistan heeft als gevolg dat er geen planten meer groeien en dat de dieren sterven van de droogte. Verschillende gezinnen kunnen hun kinderen geen eten meer geven en zien geen andere optie om te overleven dan één van hun kinderen te verkopen.

Mamareen heeft haar zesjarige dochter Akila voor 3.000 dollar verkocht. De vader van het kind is overleden en alleen kan Mamareen haar kinderen geen eten geven. Najmuddin, die vroeger meloenteler was, heeft het meisje gekocht voor zijn 10-jarige zoon. Hij betaalde voorlopig nog maar 70 dollar en hoopt de rest op afbetaling te kunnen betalen. Volgens de man kocht hij Akila uit solidariteit, om haar familie te helpen.

Mamareen is lang niet de enige die geen andere uitweg ziet dan haar kind te verkopen. Ook een man wat verderop verkocht zijn vierjarige dochter aan een twintigjarige man. "Ik had geen andere keuze, ik heb geen geld en geen inkomsten. Om mijn schulden te betalen moest ik geld terugbetalen of mijn dochter afstaan."