AfD-leider verdedigt 'vogelstront'-uitspraak

De leider van de Duitse extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD), Alexander Gauland, heeft gereageerd op de kritiek op zijn uitspraken die het naziregime relativeerden. "Het was nooit mijn bedoeling om het naziregime te bagatelliseren", zei hij gisteren.

"Hitler en de nazi's zijn maar vogelstront in meer dan duizend jaar succesrijke Duitse geschiedenis", zei de AfD-leider zaterdag voor de jongerenafdeling van de partij. Gauland kreeg daarvoor hevige kritiek, want het leek toch op zijn minst zo dat hij de misdaden van het naziregime als een ongelukkig detail uit een veel rijker verleden afschilderde.

Maar gisteren beweerde Gauland het tegendeel: hij gebruikte de term "vogelstront" om zijn "diepste verachting" uit te drukken. "Ik betreur het effect ervan. Het was nooit mijn intentie om te bagatelliseren of zelfs maar te lachen met de slachtoffers van het criminele systeem", zei Gauland. Gauland kreeg zelfs kritiek in eigen rangen. Zo noemde fractieleider Joerg Meuthen de uitspraken "extreem ongelukkig en ongepast".

Excuses

Het 'gematigde' deel van de partij, Alternative Mitte, vroeg zelfs een publieke verontschuldiging van de partijleider. Toch waren er ook andere geluiden in de AfD. AfD-lid Bjoern Hoecke, die zelf onder vuur kwam te liggen door zijn commentaar op Duitslands naziverleden, schoot zijn partijleider te hulp.

"Die hypermoralisten hebben het met hun opendeurpolitiek voor vluchtelingen mogelijk gemaakt om ons socialezekerheidssysteem te plunderen en onze interne veiligheid aan te tasten. In mijn ogen hebben ze zo hun recht verspeeld om morele oordelen te vellen over de AfD", zei Hoecke.

