Advocaten IS-strijders: 'Haal Syriëstrijders terug naar België'

Verschillende families van gevangengenomen Syriëstrijders willen dat België hun zonen, broers en vaders juist gaat terughalen. Hun advocaten waarschuwen dat snelle actie van ons land zelfs noodzakelijk is voor onze eigen veiligheid.

De Verenigde Staten hebben nog 800 IS-strijders gevangen in Syrië, over het precieze aantal Belgische Syriëstrijders die worden gevangen gehouden door de Koerden zijn nog heel wat onduidelijkheden.

Advocaat Walter Damen vertegenwoordigt verschillende bij verstek veroordeelde IS-strijders die nu nog in Syrië vastzitten. De enige veilige optie is om hen zelf terug naar ons land te halen zegt hij: "Frankrijk is bezig met honderd IS-strijders terug te halen, en ook Rusland heeft al een aantal mensen gerepatrieerd. Het Amerikaans leger heeft zijn diensten daarvoor aangeboden."

"De IS-strijders zitten daar in een kamp onder toezicht van de Koerden, dus het is niet nodig om daar een speciale expeditie voor op te zetten. Het enige wat moet gedaan worden is ze op een vliegtuig naar België zetten en hen opsluiten."

Controle behouden

Volgens Damen is dat de manier om de controle over de strijders te behouden "Bovendien neem je als staat je verantwoordelijkheid op door mensen op te sluiten die niet alleen voor ons land, maar ook voor andere landen een mogelijk gevaar vormen. De andere strategie is hen daar vrij te laten rondlopen waardioor ze over een paar weken of maanden opnieuw vrij rondlopen in Syrië. Als er van hen dan een aantal clandestien naar België komen, dan valt elke controle weg."

Ook advocaat Abderrahim Lahlali pleit voor een terugkeer naar België. "Het lijkt me moeilijk om iemand te berechten in Irak voor feiten die hij gepleegd heeft in Syrië en die bovendien afkomstig is uit België. Vanuit België en Europa moeten wij onze verantwoordelijkehdi nemen om Europese Syriëstrijders gecontroleerd naar hier terug te brengen, te monitoren en een veiligheidsanalyse te maken. Als er aanwijzingen zijn moeten ze gestraft worden en in de gevangenis gestopt worden. En opvolgen wanneer ze worden vrijgelaten."