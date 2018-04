Advocaat steekt zichzelf in brand uit protest

Een bekende Amerikaanse advocaat heeft zichzelf in een park in New York in brand gestoken om te protesteren tegen de milieuvervuiling. Dat blijkt uit zijn afscheidsbrief, die hij voor zijn dood naar Amerikaanse media stuurde.

Volgens The New York Times, die de politie aanhaalt, pleegde David Buckel gisterenochtend zelfmoord in het Prospect Park in Brooklyn. Hij werd om 6.30 uur plaatselijke tijd doodverklaard.

In een e-mail die hij naar verschillende Amerikaanse media stuurde, schreef Buckel dat "verontreiniging onze planeet verwoest", verwijzend naar "lucht, bodem, water en weer".

"De meeste mensen op de planeet ademen nu lucht in die ongezond is door fossiele brandstoffen en velen sterven te vroeg als gevolg daarvan - mijn vroegtijdige dood door fossiele brandstof toont wat we onszelf aandoen", zo citeert The New York Times uit de afscheidsbrief.

Bekende advocaat

David Buckel (60) was een bekende voorvechter van homorechten in de Verenigde Staten. Hij pleitte op verscheidene geruchtmakende processen en stond vooraan in de beweging voor de legalisering van het homohuwelijk, dat nu erkend is in alle Amerikaanse staten.

De Amerikaanse krant haalt vrienden van Buckel aan volgens wie de advocaat voor het milieu begon op te ijveren nadat hij enkele jaren geleden uit de burgerrechtenorganisatie Lambda Legal van de holebigemeenschap was gestapt. "Eerbare doelen in het leven vragen om eerbare doelen in de dood", aldus nog Buckel in zijn afscheidsbrief.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.