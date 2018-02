Adjunct-hoofd Oxfam stapt op

Plaatsvervangend bestuurder van Oxfam, Penny Lawrence, heeft haar ontslag aangeboden na het schandaal rond prostitutiebezoeken op kosten van de liefdadigheidsorganisatie. Lawrence neemt naar eigen zeggen "de volledige verantwoordelijkheid" voor het gedrag van het personeel van de organisatie in Tsjaad en Haïti. "Wij gefaald hebben om er correct op te reageren."

Het bericht van het ontslag volgt na een golf van kritiek op de liefdadigheidsorganisatie omdat die niet correct reageerde op de aantijgingen en hierdoor vele miljoenen aan overheidssubsidies op de helling zou zetten.

Oxfam ligt sinds vorige week onder vuur nadat bekend is geraakt dat hulpverleners na de aardbeving in 2010 in Haïti tijdens hun missie een beroep deden op prostituees. Onder hen was ook een Belg. Volgens een intern onderzoek zouden ook kinderen misbruikt zijn. Later raakte bekend dat ook bij een missie in Tsjaad in 2006 een beroep gedaan werd op prostituees.

"We hebben gefaald"

In een statement waarin ze haar beslissing bekend maakte, schreef Lawrence: “De laatste dagen zijn we ons ervan bewust geworden dat er vragen ontstaan zijn over het gedrag van ons personeel in Tsjaad en Haïti. We hebben gefaald daar juist op te reageren.”

“Het is nu duidelijk dat deze aantijgingen tegen de Country Director en leden van zijn team in Tsjaad gebeurden voor hij naar Haïti verhuisde. Als toenmalig programmadirecteur ben ik beschaamd dat dit gebeurde tijdens mijn dienst en neem ik de volledige verantwoordelijkheid.”

“Het spijt me enorm voor alle schade en ongemak dat dit veroorzaakt heeft voor zij die Oxfam ondersteunen en voor de meest kwetsbare mensen onder ons. Het was een privilege voor deze fantastische organisatie te mogen werken”, besluit ze.

