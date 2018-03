Een acrobaat van het vermaarde Cirque du Soleil is gisterenavond overleden nadat hij bij een voorstelling van het spektakel 'Volta' in Tampa (Florida) een zware val had gemaakt. Dat meldt het in Montreal gevestigde bedrijf.

De artiest, Yann Arnaud, maakte zijn val tijdens het uitvoeren van enkele luchtsalto's. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij enkele uren later aan zijn verwondingen bezweek. Arnaud werkte al meer dan vijftien jaar voor het gezelschap.

Foto: archief